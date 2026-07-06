Экипаж вертолета Ми-8 погиб при сбивании российских дронов на Полтавщине. ФОТО

30 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в Полтавской области по перехвату российских беспилотников погибли четыре члена экипажа вертолета Ми-8 вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Об этом сообщили в Бродовском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным полтавского СМИ "ЗМІСТ", экипаж погиб вблизи села Старицковка Полтавского района Полтавской области.

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Кто погиб

Свой последний бой приняли:

командир экипажа, капитан Юрий Ворон;

летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов;

бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль;

воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

Юрий Ворон родился 29 июня 1996 года в Бродах, в 2013 году поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. После окончания учебы проходил службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

Первый боевой опыт получил во время участия в Операции объединенных сил. С начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов. Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами. У воина остались жена, сын и родители.

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Валентин Мукшинов родился 29 мая 1991 года в Киеве, учился в Черниговском военном лицее. С начала полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи на различных оперативных направлениях. Во время боевых вылетов проявил мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, завоевав заслуженный авторитет среди сослуживцев.

Полный кавалер ордена "За мужество", неоднократно награждён государственными и ведомственными наградами. У Героя остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Богдан Хмиль родился 20 сентября 2000 года в Василькове Киевской области. После окончания школы поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба по специальности "Авиационный транспорт". В марте 2022 года начал службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

Неоднократно выполнял боевые задачи в составе экипажа вертолета. Награжден знаком отличия президента Украины "За оборону Украины". У военного остались жена и родители.

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Михаил Деряга родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка Полтавской области. Учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже по специальности "Строительство и гражданская инженерия". С ноября 2023 года проходил военную службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

В составе экипажа вертолета выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины. Награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины" и орденом "За мужество" III степени. У него остались жена, сын, родители и брат.

Прощание с военным состоится 7 июля. Церемония прощания пройдет в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста в Бродах.

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