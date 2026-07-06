Екіпаж вертольота Мі-8 загинув під час збиття російських дронів на Полтавщині. ФОТО

30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Полтавщині із перехоплення російських безпілотників загинули чотири члени екіпажу вертольота Мі-8 вертолітної ескадрильї 16 окремої бригади армійської авіації "Броди".

Про це повідомили в Бродівській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними полтавського медіа "ЗМІСТ", екіпаж загинув поблизу села Старицьківка Полтавського району Полтавської області.

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Хто загинув

Свій останній бій прийняли:

командир екіпажу, капітан Юрій Ворон;

льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов;

бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль;

повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

Юрій Ворон народився 29 червня 1996 року в Бродах, у 2013 році вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Після закінчення навчання проходив службу у 16 окремій бригаді армійської авіації "Броди".

Перший бойовий досвід здобув під час участі в Операції об’єднаних сил. З початку повномасштабного вторгнення здійснив десятки бойових вильотів. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками. У воїна залишилися дружина, син і батьки.

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Валентин Мукшинов народився 29 травня 1991 року в Києві, навчався в Чернігівському військовому ліцеї. Із початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках. Під час бойових вильотів проявив мужність, самовідданість і високий професіоналізм, здобувши заслужений авторитет серед побратимів.

Повний кавалер ордена "За мужність", неодноразово нагороджений державними та відомчими відзнаками. У Героя залишилися дружина, донька, син, батьки та сестра.

Богдан Хміль народився 20 вересня 2000 року у Василькові Київської області. Після закінчення школи вступив до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю "Авіаційний транспорт". У березні 2022 року розпочав службу в 16 окремій бригаді армійської авіації "Броди".

Неодноразово виконував бойові завдання у складі екіпажу вертольота. Нагороджений відзнакою президента України "За оборону України". У військового залишилися дружина й батьки.

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Михайло Деряга народився 3 лютого 1989 року в селі Андріївка Полтавської області. Навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Із листопада 2023 року проходив військову службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

У складі екіпажу вертольота виконував бойові завдання із захисту повітряного простору України. Нагороджений відзнакою Президента України "За оборону України" та орденом "За мужність" III ступеня. У нього залишилися дружина, син, батьки й брат.

З військовими попрощаються 7 липня. Чин прощання звершать у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста у Бродах.

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