Боєць Lasar’s Group НГУ Костянтин Остапенко (Варта) загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку

Захищаючи Україну, загинув молодший сержант Національної Гвардії України, боєць Lasar's Group Костянтин Остапенко із позивним "Варта".

Про це повідомили в Lasar's Group НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про полеглого?

Відомо, що Варта загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку після удару російського FPV-дрона.

Костянтин — доброволець, який став на захист України 28 лютого 2022 року. З перших днів служби був водієм бронеавтомобіля VARTA — звідси й походить позивний.

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Спочатку "Варта" виконував бойові завдання з охорони аеропортів у Борисполі та Гостомелі. Згодом увійшов до складу однієї з перших мобільних вогневих груп.

Тоді вони лише розгорталися як експеримент. "Варта" разом з побратимом "Круком" оберігали небо над Трипільською ТЕС. Бійці були першими, хто знищив російську крилату ракету Х-101 із великокаліберного кулемета.

Що згадують побратими?

У березні 2024 року воїн приєднався до Lasar’s Group як водій екіпажу важких бомберів. Завдяки своїй майстерності за кермом неодноразово вивозив хлопців із небезпечних ситуацій.

Побратим "Крук" пригадує, що воїн обожнював автомобілі. Будова техніки, ремонт, обслуговування — Костянтин завжди брався за це з пристрастю. Водіння було для нього і хобі, і покликанням.

За словами побратимів, Варта мав дуже гостре відчуття справедливості. Якщо хтось її порушував, боєць ніколи не мовчав. Водночас Костянтин був дуже добрим і завжди допомагав, чим міг.

У полеглого Героя залишилися дружина та троє дітей.

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