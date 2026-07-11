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Новости Удар по Киево-Печерской лавре
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Киево-Печерская Лавра снова со светом после обстрела, - ДТЭК

Массированный удар по Киеву: заявление Зеленского после посещения Лавры

Киево-Печерская Лавра снова со светом после обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Как отмечается, после российской атаки Успенский собор остался без электричества.

"Работы были чрезвычайно сложными, но энергетики ДТЭК вернули свет в одну из важнейших святынь Украины и всей Европы. Это позволит продолжить восстановление Успенского собора", — пояснили в ДТЭК.

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Что предшествовало?

Читайте: Тысячелетие Лавры Украина встретит достойно, - Зеленский

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Лавра (466) обстрел (33710) ДТЭК (634) отключение света (812)
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