Киево-Печерская Лавра снова со светом после обстрела, - ДТЭК

Киево-Печерская Лавра снова со светом после обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Как отмечается, после российской атаки Успенский собор остался без электричества.

"Работы были чрезвычайно сложными, но энергетики ДТЭК вернули свет в одну из важнейших святынь Украины и всей Европы. Это позволит продолжить восстановление Успенского собора", — пояснили в ДТЭК.

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Что предшествовало?

В результате обстрела Киева 15 июня пострадала Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной российский удар, в результате которого пострадала территория Киево-Печерской Лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.

От руководства Секретариата ЮНЕСКО потребовали жесткой и четкой реакции, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после нападения на Киево-Печерскую лавру.

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