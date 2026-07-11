Киево-Печерская Лавра снова со светом после обстрела, - ДТЭК
Киево-Печерская Лавра снова со светом после обстрела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, после российской атаки Успенский собор остался без электричества.
"Работы были чрезвычайно сложными, но энергетики ДТЭК вернули свет в одну из важнейших святынь Украины и всей Европы. Это позволит продолжить восстановление Успенского собора", — пояснили в ДТЭК.
Что предшествовало?
- В результате обстрела Киева 15 июня пострадала
Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.
- Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной российский удар, в результате которого пострадала территория Киево-Печерской Лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.
- От руководства Секретариата ЮНЕСКО потребовали жесткой и четкой реакции, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после нападения на Киево-Печерскую лавру.
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