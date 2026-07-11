Києво-Печерська Лавра знову зі світлом після обстрілу, - ДТЕК

Києво-Печерська Лавра знову зі світлом після обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

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Як зазначається, після російської атаки Успенський собор залишився без електрики.

"Роботи були надзвичайно складними, але енергетики ДТЕК повернули світло до однієї з найважливіших святинь України та всієї Європи. Це дозволить продовжити відновлення Успенського собору", - пояснили у ДТЕК.

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Що передувало?

Унаслідок обстрілу Києва 15 червня зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.

Від керівництва Секретаріату ЮНЕСКО вимагали жорсткої та чіткої реакції, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.

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