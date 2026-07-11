Києво-Печерська Лавра знову зі світлом після обстрілу, - ДТЕК
Києво-Печерська Лавра знову зі світлом після обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, після російської атаки Успенський собор залишився без електрики.
"Роботи були надзвичайно складними, але енергетики ДТЕК повернули світло до однієї з найважливіших святинь України та всієї Європи. Це дозволить продовжити відновлення Успенського собору", - пояснили у ДТЕК.
Що передувало?
- Унаслідок обстрілу Києва 15 червня зазнала пошкоджень
Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.
- Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.
- Від керівництва Секретаріату ЮНЕСКО вимагали жорсткої та чіткої реакції, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.
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