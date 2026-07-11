Пострадали общевойсковой полигон "Кальмиусское" и район сосредоточения войск РФ на Донетчине и Курщине, - Генштаб
10 июля и в ночь на 11 июля в рамках мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по полигону
Как отмечается, был поражен общевойсковой полигон "Кальмиусский" в районе Докучаевска Донецкой области.
Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Другие поражения
- Кроме того, были поражены пункты управления БПЛА противника в районах Крисаново Белгородской области РФ и Первомайского Запорожской области.
- Также были поражены районы сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области РФ.
Результаты предыдущих ударов:
- 27 июня 2026 года — оценочные прямые убытки от поражения АО "ФНВЦ "Титан-Баррикады"" в Волгограде Волгоградской области ориентировочно составляют 105 млн долларов США.
- 4 июля 2026 года — в результате поражения Петербургского нефтяного терминала в Санкт-Петербурге повреждены 2 резервуара РВС-3000, 4 резервуара РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, эстакаду технологических трубопроводов и другое технологическое оборудование.
- 6 июля 2026 года — в результате поражения НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области зафиксировано попадание в установку АВТ-6, а также повреждение трубопроводов установок АВТ-1 и АВТ-3.
- 8 июля 2026 года — в результате поражения аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области произошло возгорание 28 цистерн с авиационным керосином общим объемом 1600 м³.
- 8 июля 2026 года — в результате поражения НПЗ "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан) зафиксировано попадание с возгоранием установки замедленного коксования, а также повреждение кабельных эстакад, трубопроводов и технических зданий.
- 10 июля 2026 года — в результате поражения Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание установок АТ-5 и АТ-6, повреждены трубопроводы, а также зафиксировано возгорание вблизи установок АТ-2 и АТ-3.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в Генштабе.
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