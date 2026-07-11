Уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" та район зосередження військ РФ на Донеччині і Курщині, - Генштаб

10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по полігону

Як зазначається, уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Інші ураження

Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області.

Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ.

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Результати попередніх уражень:

27 червня 2026 року - оціночні прямі збитки від ураження АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади"" у Волгограді Волгоградської області орієнтовно становлять 105 млн доларів США.

4 липня 2026 року - внаслідок ураження Петербурзького нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі пошкоджено 2 резервуари РВС-3000, 4 резервуари РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, естакаду технологічних трубопроводів та інше технологічне обладнання.

6 липня 2026 року - внаслідок ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3.

8 липня 2026 року - внаслідок ураження аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області відбулося займання 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об'ємом 1600 м³.

8 липня 2026 року - внаслідок ураження НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання із займанням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і технічних будівель.

10 липня 2026 року - внаслідок ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї відбулося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

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"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.