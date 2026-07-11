Уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" та район зосередження військ РФ на Донеччині і Курщині, - Генштаб
10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по полігону
Як зазначається, уражено загальновійськовий полігон "Кальміуське" у районі Докучаєвська Донецької області.
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
Інші ураження
- Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області.
- Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ.
Результати попередніх уражень:
- 27 червня 2026 року - оціночні прямі збитки від ураження АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади"" у Волгограді Волгоградської області орієнтовно становлять 105 млн доларів США.
- 4 липня 2026 року - внаслідок ураження Петербурзького нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі пошкоджено 2 резервуари РВС-3000, 4 резервуари РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, естакаду технологічних трубопроводів та інше технологічне обладнання.
- 6 липня 2026 року - внаслідок ураження НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3.
- 8 липня 2026 року - внаслідок ураження аеродрому "Борисоглебськ" у Воронезькій області відбулося займання 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об'ємом 1600 м³.
- 8 липня 2026 року - внаслідок ураження НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання із займанням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і технічних будівель.
- 10 липня 2026 року - внаслідок ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї відбулося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль