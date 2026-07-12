Враг нанес удар 13 ракетами и 115 БПЛА, сбито 7 ракет и 95 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 12 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 4 противорадиолокационными ракетами Х-31 с южного направления, а также 115 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 19 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение сбитых (обломки) в 12 точках.

Кроме того, противорадиолокационные ракеты Х-31 не достигли целей, информация уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

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