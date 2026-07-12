Ворог атакував 13 ракетами та 115 БпЛА, збито 7 ракет і 95 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 12 липня 2026 року війська РФ атакували Україну 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 4 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з південного напрямку, а також 115 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Крім того, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей, інформація уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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