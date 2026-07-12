Готова выполнять задачи, направленные на укрепление позиций Украины, - Свириденко

Сегодня премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с президентом Владимиром Зеленским вызовы, стоящие перед государством, а также изменения, необходимые для усиления работы правительства и укрепления отношений с международными партнерами.

Об этом Свириденко сообщила в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, сегодня чрезвычайно важно объединить все силы и ресурсы ради укрепления Украины.

"Благодарна Президенту за доверие и высокую оценку работы нашей команды. Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины. Спасибо каждому и каждой, кто защищает украинскую землю, наши военные - это наша сила и наша независимость.

Благодарю всю правительственную команду за работу на благо государства во время больших испытаний. Мы с вами посетили каждый уголок нашей невероятной страны, уделяя особое внимание прифронтовым регионам, принимали сверхсложные и оперативные решения, пережили самую тяжелую зиму и ни на секунду не позволили врагу остановить сердцебиение нашего государства - экономику", - подчеркивает премьер-министр.

Кроме того, она обсудила с президентом дальнейшие шаги.

"Готова и в дальнейшем служить украинскому государству и выполнять задачи, направленные на укрепление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира", - резюмирует Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата, - Железняк

Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

Читайте также: Россия вновь атаковала объекты "Нафтогаза" в двух областях: есть разрушения, их работа остановлена