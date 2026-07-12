Готова виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, - Свириденко

Сьогодні прем'єрка Юлія Свириденко обговорила з президентом Володимиром Зеленським виклики, які стоять перед державою, зміни, необхідні для посилення роботи Уряду та відносин з міжнародними партнерами.

Про це Свириденко повідомила у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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За її словами, сьогодні надзвичайно важливо об’єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України.

"Вдячна Президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України. Дякую кожному і кожній, хто боронить українську землю, наші військові - це наша сила і наша незалежність.

Дякую всій урядовій команді за роботу на благо держави у час великих викликів. Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни з особливою увагою на прифронтові регіони, ухвалювали надскладні та оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупини серцебиття нашої держави - економіку", - наголошує прем'єрка.

Окрім того, вона обговорила з президентом подальші кроки.

"Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру", - резюмує Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко, ймовірно, буде призначена послом в США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати, - Железняк

Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

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