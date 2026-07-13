Уничтожено 3 из 4 вражеских ракет и 123 дрона, - Воздушные силы

В ночь на 13 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с территории временно оккупированной территории АР Крым и 134 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе - реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 123 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА в 5 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.

"Кроме того, утром враг нанес повторный авиационный удар по Одесской области. Результаты боевых действий и последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.

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