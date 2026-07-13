Знищено 3 із 4 ворожих ракет та 123 дрони, - Повітряні сили

У ніч на 13 липня 2026 року війська РФ атакували Україну 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 134 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Крім того, вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Результати бойової роботи та наслідки атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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