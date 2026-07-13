Нічний удар РФ по Запоріжжю: 5 поранених у лікарні, жінка і підліток - у важкому стані

П'ять людей, постраждалих внаслідок нічної атаки а Запоріжжя, госпіталізовані. Дві людини - 41-річна жінка і 15-річний хлопець - у важкому стані.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих внаслідок попередніх атак РФ

Загалом, за даними ОВА, у лікарнях обласного центру 71 постраждалий внаслідок російських атак, віком від 5 до 91 року.

24 поранених у тяжкому стані. Серед них четверо дітей, в тому числі, у вкрай тяжкому стані 16-річна дівчина



Стан інших постраждалих лікарі оцінюють, як середньої тяжкості.

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"Усім пораненим лікарі надають необхідну медичну допомогу, щоб люди якнайскоріше повернулися додому та до звичного життя", - зазначив Федоров.

Що передувало?

12 липня російські військові атакували Запоріжжя. Пошкоджено багатоповерхівки, автівки та одну з лікарень. Сталася пожежа.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю кількість поранених зросла до 6, серед них - підліток.

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