Нічний удар РФ по Запоріжжю: 5 поранених у лікарні, жінка і підліток - у важкому стані
П'ять людей, постраждалих внаслідок нічної атаки а Запоріжжя, госпіталізовані. Дві людини - 41-річна жінка і 15-річний хлопець - у важкому стані.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Стан постраждалих внаслідок попередніх атак РФ
Загалом, за даними ОВА, у лікарнях обласного центру 71 постраждалий внаслідок російських атак, віком від 5 до 91 року.
24 поранених у тяжкому стані. Серед них четверо дітей, в тому числі, у вкрай тяжкому стані 16-річна дівчина
Стан інших постраждалих лікарі оцінюють, як середньої тяжкості.
"Усім пораненим лікарі надають необхідну медичну допомогу, щоб люди якнайскоріше повернулися додому та до звичного життя", - зазначив Федоров.
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