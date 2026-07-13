Ночной удар РФ по Запорожью: 5 раненых - в больнице, женщина и подросток - в тяжелом состоянии

Пять человек, пострадавших в результате ночной атаки в Запорожье, госпитализированы. Двое из них - 41-летняя женщина и 15-летний юноша - находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Состояние пострадавших в результате предыдущих атак РФ

Всего, по данным ОВА, в больницах областного центра находятся 71 пострадавший в результате российских атак в возрасте от 5 до 91 года.

24 раненых находятся в тяжелом состоянии. Среди них четверо детей, в том числе 16-летняя девушка, состояние которой оценивается как крайне тяжелое.



Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

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"Всем раненым врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, чтобы люди как можно скорее вернулись домой и к привычной жизни", - отметил Федоров.

Что предшествовало?

12 июля российские военные атаковали Запорожье. Повреждены многоэтажные дома, автомобили и одна из больниц. Произошел пожар.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки на Запорожье число раненых возросло до 6, среди них - подросток.

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