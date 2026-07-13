Предателя Деркача заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд признал бывшего народного депутата-предателя Андрея Деркача виновным в государственной измене и незаконном обогащении.

Об этом пишет Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

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Так, его приговорили к 15 годам лишения свободы с полной конфискацией принадлежащего ему имущества.

Также Деркача лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.

"Прокурор настаивал на неоспоримости вины экс-депутата. А защита подчеркивала якобы многочисленные пробелы в доказательствах обвинения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019–2020 годах Деркач регулярно встречался в Москве с представителями Главного управления Генштаба ВС РФ, а затем за российские деньги проводил пресс-конференции с целью дискредитации Украины.

Защита отрицала сотрудничество с ГРУ, считала действия Деркача законными депутатскими полномочиями, подчеркнула недопустимость части доказательств обвинения и просила полностью оправдать подсудимого.

Деркач не принимал участия в судебных заседаниях, в отношении него была применена процедура специального судебного разбирательства.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что беглый предатель Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.

29 ноября 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

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