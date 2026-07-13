Предателя Деркача заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
Высший антикоррупционный суд признал бывшего народного депутата-предателя Андрея Деркача виновным в государственной измене и незаконном обогащении.
Об этом пишет Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
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Так, его приговорили к 15 годам лишения свободы с полной конфискацией принадлежащего ему имущества.
Также Деркача лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.
"Прокурор настаивал на неоспоримости вины экс-депутата. А защита подчеркивала якобы многочисленные пробелы в доказательствах обвинения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2019–2020 годах Деркач регулярно встречался в Москве с представителями Главного управления Генштаба ВС РФ, а затем за российские деньги проводил пресс-конференции с целью дискредитации Украины.
Защита отрицала сотрудничество с ГРУ, считала действия Деркача законными депутатскими полномочиями, подчеркнула недопустимость части доказательств обвинения и просила полностью оправдать подсудимого.
Деркач не принимал участия в судебных заседаниях, в отношении него была применена процедура специального судебного разбирательства.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что беглый предатель Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.
29 ноября 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.
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