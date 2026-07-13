Зрадника Деркача заочно засудили до 15 років тюрми
Вищий антикорупційний суд визнав винним екснардепа-зрадника Андрія Деркача у держзраді та незаконному збагаченні.
Про це пише Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, його засудили до 15 років позбавлення волі із повною конфіскацією належного йому майна.
Також Деркача позбавлено права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.
"Прокурор наполягав на беззаперечності вини екснардепа. А захист наголошував нібито на численних прогалинах у доказах обвинувачення", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, у 2019–2020 роках Деркач регулярно зустрічався в Москві з представниками Головного управління Генштабу ЗС РФ, а потім за російські гроші проводив пресконференції для дискредитації України.
Захист заперечував співпрацю з ГРУ, вважав дії Деркача законними депутатськими повноваженнями, наголосив на недопустимості частини доказів обвинувачення і просив повністю виправдати підсудного.
Деркач не брав участі в судових засіданнях, щодо нього була застосована процедура спеціального судового провадження.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що зрадник-втікач Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області РФ.
У 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль