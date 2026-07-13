Зрадника Деркача заочно засудили до 15 років тюрми

Вищий антикорупційний суд визнав винним екснардепа-зрадника Андрія Деркача у держзраді та незаконному збагаченні.

Про це пише Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, його засудили до 15 років позбавлення волі із повною конфіскацією належного йому майна.

Також Деркача позбавлено права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.

"Прокурор наполягав на беззаперечності вини екснардепа. А захист наголошував нібито на численних прогалинах у доказах обвинувачення", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, у 2019–2020 роках Деркач регулярно зустрічався в Москві з представниками Головного управління Генштабу ЗС РФ, а потім за російські гроші проводив пресконференції для дискредитації України.

Захист заперечував співпрацю з ГРУ, вважав дії Деркача законними депутатськими повноваженнями, наголосив на недопустимості частини доказів обвинувачення і просив повністю виправдати підсудного.

Деркач не брав участі в судових засіданнях, щодо нього була застосована процедура спеціального судового провадження.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зрадник-втікач Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області РФ.

У 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

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