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Новости Убийство братьев Мосейчуков Комбриг Лучанов
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Комбрига 155-й бригады Лучанова задержали в Киеве

Комбрига Лучанова задержали в Киеве: подробности

Задержан командир 155-й бригады Станислав Лучанов, бойцов которой подозревают в убийстве братьев в Киевской области.

Соответствующую информацию Цензор.НЕТ подтвердили в Офисе генерального прокурора.

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Подробности

Комбрига задержали в Киеве.

Известно, что Лучанов ехал в автомобиле с адвокатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скала" призвала не ассоциировать с полком комбрига 155-й бригады Лучанова, бойцов которого подозревают в похищении братьев на Киевщине

Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

Читайте также: Похищение и убийство двух гражданских лиц на Киевщине: экс-командиру 155-й бригады и другим участникам сообщили о подозрении

Автор: 

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Топ комментарии
+2
Їздив з адвокатом !
Адвокат теж у СЗС ?
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13.07.2026 13:06 Ответить
+2
Я не оправдовую ці беззаконня. Але давайте подивимся з іншої сторони. Військовий, який баче щодня велику кількість загинувших побратимів , як він буде реагувати на безлад в тилу? Коли молоді мужики почувають себе королями, гучно гуляють, веселяться , а можливо і не сплачують податки. Між іншим військові дуже різко реагують на всякі гучні звуки типу шахеда , чи зривів. Чому не заборонена їзда цих мотоциклістів, особливо після 11 год. вечора. Чому в комендантську годину народ не сидить в домівках, а бухає і так далі. Коли мєнти не реагують, то хтось відреагує. І не треба робити з військового ворога, який захищає країну від роснечесті! Безумовно , що всякі люди є , але порядок потрібно наводити, в країні війна і всякі шатання вночі повинні наказуватись високими штрафами, або трудовою повинністю і не має значення, хто ти , чи суддя , прокурор , чи вуйко з полонини.
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13.07.2026 13:19 Ответить
+1
Ой яка інтрига! Так несподівано! (Ні)
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13.07.2026 13:09 Ответить

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