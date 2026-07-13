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Комбрига 155-ї бригади Лучанова затримали у Києві

Комбрига Лучанова затримали у Києві: подробиці

Затримано комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів на Київщині.

Відповідну інформацію Цензор.НЕТ підтвердили в Офісі Генпрокурора.

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Подробиці

Комбрига затримали в Києві.

Відомо, що Лучанов їздив в автомобілі з адвокатом.

10 липня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 п.п. 1, 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скеля" закликала не асоціювати з полком комбрига 155-ї бригади Лучанова, бійців якого підозрюють у викраденні братів на Київщині

Що передувало

  • У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
  • Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
  • Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
  • За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
  • За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
  • В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
  • ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

Також читайте: Викрадення та вбивство двох цивільних на Київщині: екскомандиру 155-ї бригади та іншим учасникам повідомили про підозру

Автор: 

затримання (4331) Київ (21100) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (83) Лучанов Станіслав (5)
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Топ коментарі
+5
Я не оправдовую ці беззаконня. Але давайте подивимся з іншої сторони. Військовий, який баче щодня велику кількість загинувших побратимів , як він буде реагувати на безлад в тилу? Коли молоді мужики почувають себе королями, гучно гуляють, веселяться , а можливо і не сплачують податки. Між іншим військові дуже різко реагують на всякі гучні звуки типу шахеда , чи зривів. Чому не заборонена їзда цих мотоциклістів, особливо після 11 год. вечора. Чому в комендантську годину народ не сидить в домівках, а бухає і так далі. Коли мєнти не реагують, то хтось відреагує. І не треба робити з військового ворога, який захищає країну від роснечесті! Безумовно , що всякі люди є , але порядок потрібно наводити, в країні війна і всякі шатання вночі повинні наказуватись високими штрафами, або трудовою повинністю і не має значення, хто ти , чи суддя , прокурор , чи вуйко з полонини.
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13.07.2026 13:19 Відповісти
+3
Їздив з адвокатом !
Адвокат теж у СЗС ?
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13.07.2026 13:06 Відповісти
+2
Ой яка інтрига! Так несподівано! (Ні)
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13.07.2026 13:09 Відповісти

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