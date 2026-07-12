"Скеля" закликала не асоціювати з полком комбрига 155-ї бригади Лучанова, бійців якого підозрюють у викраденні братів на Київщині

425-й ОШП "Скеля" заявив, що інкриміновані комбригу 155-ї бригади Станіславу Лучанову та його підлеглим злочини відбулися під час його командування 155-ю бригадою, і полк "Скеля" не має жодного відношення до цієї справи.

Про це йдеться в офіційній заяві полку в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Принцип персональної відповідальності

"Події за участі Станіслава Лучанова та його підлеглих, які розслідують правоохоронні органи, відбулися вже під час проходження ним служби на посаді командира 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської (ОМБр). 425 окремий штурмовий полк (ОШП) "Скеля" не має жодного стосунку ні до обставин цього кримінального провадження, ні до рішень, які могли бути ухвалені в іншій військовій частині", - сказано в повідомленні.

У "Скелі" зазначили, що Лучанов проходив службу у різних військових частинах, зокрема у 93-й окремій механізованій бригаді, 23-й окремій механізованій бригаді, 425 окремому стрілецькому батальйоні, командував 210 окремим батальйоном територіальної оборони і менше року обіймав посаду начальника штабу 425 ОШП "Скеля", а з лютого 2026 року був призначений командиром 155 ОМБр.

"Якщо погодитися з логікою окремих публікацій, то, за аналогією, відповідальність за дії будь-якого військовослужбовця потрібно покладати на кожен підрозділ, у якому він будь-коли проходив службу. Такий підхід є хибним. Кримінальна відповідальність завжди є персональною і не може переноситися на військові частини, де людина проходила службу в різні періоди своєї кар'єри", - наголосили в 425-му ОШП "Скеля".

Також військові звернули увагу, що 155-та бригада є окремою військовою частиною, яка виконує завдання у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ. Тоді як 425 окремий штурмовий полк "Скеля" не входить до його структури, не здійснює управління бригадою та не має повноважень впливати на рішення командування цієї бригади.

Засудження злочинів

"Просимо медіа уникати асоціювання Станіслава Лучанова виключно з полком "Скеля", який, своєю чергою, проходить період глибоких трансформацій, визнає необхідність змін і розпочинає системне оновлення внутрішніх процесів, управлінських підходів та стандартів служби... "Скеля" рішуче засуджує злочини проти цивільних громадян і відмежовується від будь-яких злочинних дій та осіб, які їх вчиняють, незалежно від того, де вони служили раніше чи які посади обіймали. Якщо викладені правоохоронними органами обставини щодо дій командира 155 ОМБр Лучанова підтвердяться, винні мають понести передбачену законом відповідальність незалежно від військового звання, посади чи попередніх місць служби", - йдеться у заяві полку.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

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