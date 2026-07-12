У бійців 155-ї ОМБр, яких підозрюють у викраденні братів на Київщині, виявили понад тисячу набоїв та гранат

Під час обшуків у військовослужбовців 155-ї бригади, які фігурують у справі про викрадення двох братів на Київщині, виявили понад тисячу набоїв та гранат.

Про це стало відомо з ухвали суду, повідомляє hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

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Що виявлено під час обшуків?

Зазначається, що суд наклав арешт на майно підозрюваних. Під час обшуків правоохоронці виявили три мобільні телефони, а також зброю:

набої калібру 5,56 в кількості 124 одиниць;

ящик з 400 набоями з маркуванням "20 CRTG 5,56mm., BALL M855";

12 корпусів гранат;

16 димових гранат різних типів;

7 запалів до димових гранат;

136 набоїв з маркуванням LC 24;

172 набої калібру 7,62х54 мм;

25 набоїв калібру 5,45 мм;

53 набої калібру 7,62х39 мм;

74 набої калібру 9х19 мм;

100 набоїв калібру 5,56 мм.

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Що передувало

У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.

Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.

Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.

ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

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