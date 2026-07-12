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Новини Викрадення та вбивство двох цивільних бійцями 155-ї ОМБр
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У бійців 155-ї ОМБр, яких підозрюють у викраденні братів на Київщині, виявили понад тисячу набоїв та гранат

Деталі обшуків у військових 155-ї бригади, яких підозрюють у вбивстві

Під час обшуків у військовослужбовців 155-ї бригади, які фігурують у справі про викрадення двох братів на Київщині, виявили понад тисячу набоїв та гранат.

Про це стало відомо з ухвали суду, повідомляє hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

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Що виявлено під час обшуків?

Зазначається, що суд наклав арешт на майно підозрюваних. Під час обшуків правоохоронці виявили три мобільні телефони, а також зброю:

  • набої калібру 5,56 в кількості 124 одиниць;
  • ящик з 400 набоями з маркуванням "20 CRTG 5,56mm., BALL M855";
  • 12 корпусів гранат;
  • 16 димових гранат різних типів;
  • 7 запалів до димових гранат;
  • 136 набоїв з маркуванням LC 24;
  • 172 набої калібру 7,62х54 мм;
  • 25 набоїв калібру 5,45 мм;
  • 53 набої калібру 7,62х39 мм;
  • 74 набої калібру 9х19 мм;
  • 100 набоїв калібру 5,56 мм.

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Що передувало

  • У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерала повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
  • Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
  • Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
  • За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
  • За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
  • В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
  • ВСП повідомила, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленням волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

Дивіться також: Один з викрадених бійцями 155-ї бригади братів служив у Нацгвардії. Їхній батько загинув на фронті, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

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Топ коментарі
+8
Готова банда ...коли все закінчиться
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12.07.2026 21:41 Відповісти
+8
озброєні люди, на декількох автомобілях проїхали пів-України, і повернулись з двома полоненими цивільними в багажниках через десятки блокпостів. як це у них вийшло?
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12.07.2026 21:44 Відповісти
+8
Та типовий спадок совдепії - красти все, до чого можна дотягнутися, а потім хизуватися цим.
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12.07.2026 21:45 Відповісти

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