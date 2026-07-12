У бойцов 155-й ОМБр, подозреваемых в похищении братьев на Киевщине, обнаружили более тысячи патронов и гранат
В ходе обысков у военнослужащих 155-й бригады, фигурирующих в деле о похищении двух братьев в Киевской области, было обнаружено более тысячи патронов и гранат.
Об этом стало известно из постановления суда, сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Что было обнаружено в ходе обысков?
Отмечается, что суд наложил арест на имущество подозреваемых. В ходе обысков правоохранители обнаружили три мобильных телефона, а также оружие:
- патроны калибра 5,56 в количестве 124 штук;
- ящик с 400 патронами с маркировкой "20 CRTG 5,56mm., BALL M855";
- 12 корпусов гранат;
- 16 дымовых гранат различных типов;
- 7 запалов к дымовым гранатам;
- 136 патронов с маркировкой LC 24;
- 172 патрона калибра 7,62х54 мм;
- 25 патронов калибра 5,45 мм;
- 53 патрона калибра 7,62×39 мм;
- 74 патрона калибра 9×19 мм;
- 100 патронов калибра 5,56 мм.
Что предшествовало
- В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады были задержаны по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
- Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых - командир батальона.
- Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
- По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
- По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
- В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
- ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
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