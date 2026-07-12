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Новости Похищение и убийство двух гражданских бойцами 155-й ОМБр
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У бойцов 155-й ОМБр, подозреваемых в похищении братьев на Киевщине, обнаружили более тысячи патронов и гранат

Подробности обысков у военных 155-й бригады, подозреваемых в убийстве

В ходе обысков у военнослужащих 155-й бригады, фигурирующих в деле о похищении двух братьев в Киевской области, было обнаружено более тысячи патронов и гранат.

Об этом стало известно из постановления суда, сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Что было обнаружено в ходе обысков?

Отмечается, что суд наложил арест на имущество подозреваемых. В ходе обысков правоохранители обнаружили три мобильных телефона, а также оружие:

  • патроны калибра 5,56 в количестве 124 штук;
  • ящик с 400 патронами с маркировкой "20 CRTG 5,56mm., BALL M855";
  • 12 корпусов гранат;
  • 16 дымовых гранат различных типов;
  • 7 запалов к дымовым гранатам;
  • 136 патронов с маркировкой LC 24;
  • 172 патрона калибра 7,62х54 мм;
  • 25 патронов калибра 5,45 мм;
  • 53 патрона калибра 7,62×39 мм;
  • 74 патрона калибра 9×19 мм;
  • 100 патронов калибра 5,56 мм.

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Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады были задержаны по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых - командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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Автор: 

обыск (1957) оружие (10486) похищение (1687) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (76)
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Топ комментарии
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Готова банда ...коли все закінчиться
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12.07.2026 21:41 Ответить
+6
озброєні люди, на декількох автомобілях проїхали пів-України, і повернулись з двома полоненими цивільними в багажниках через десятки блокпостів. як це у них вийшло?
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12.07.2026 21:44 Ответить
+6
Та типовий спадок совдепії - красти все, до чого можна дотягнутися, а потім хизуватися цим.
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12.07.2026 21:45 Ответить

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