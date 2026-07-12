"Скеля" призвала не ассоциировать полк с комбригом 155-й бригады Лучановым, бойцов которого подозревают в похищении братьев на Киевщине

425-й ОШП "Скеля" заявил, что преступления, в которых обвиняются комбриг 155-й бригады Станислав Лучанов и его подчиненные, были совершены в период его командования 155-й бригадой, и полк "Скеля" не имеет никакого отношения к этому делу.

Об этом говорится в официальном заявлении полка в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Принцип персональной ответственности

"События с участием Станислава Лучанова и его подчиненных, расследуемые правоохранительными органами, произошли уже во время его службы в должности командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской (ОМБр). 425-й отдельный штурмовой полк (ОШП) "Скеля" не имеет никакого отношения ни к обстоятельствам данного уголовного дела, ни к решениям, которые могли быть приняты в другой воинской части", - говорится в сообщении.

В "Скелі" отметили, что Лучанов проходил службу в различных воинских частях, в частности в 93-й отдельной механизированной бригаде, 23-й отдельной механизированной бригаде, 425-м отдельном стрелковом батальоне, командовал 210-м отдельным батальоном территориальной обороны и менее года занимал должность начальника штаба 425-го ОШП "Скеля", а с февраля 2026 года был назначен командиром 155-й ОМБр.

"Если согласиться с логикой отдельных публикаций, то, по аналогии, ответственность за действия любого военнослужащего нужно возлагать на каждое подразделение, в котором он когда-либо проходил службу. Такой подход является ошибочным. Уголовная ответственность всегда носит персональный характер и не может переноситься на воинские части, где человек проходил службу в разные периоды своей карьеры", - подчеркнули в 425-м ОШП "Скеля".

Также военные обратили внимание, что 155-я бригада является отдельной воинской частью, выполняющей задачи в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ. В то время как 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" не входит в его структуру, не осуществляет управление бригадой и не имеет полномочий влиять на решения командования этой бригады.

Осуждение преступлений

"Просим СМИ избегать ассоциирования Станислава Лучанова исключительно с полком "Скеля", который, в свою очередь, переживает период глубоких преобразований, признает необходимость изменений и приступает к системному обновлению внутренних процессов, управленческих подходов и стандартов службы... "Скеля" решительно осуждает преступления против гражданского населения и отмежевывается от любых преступных действий и лиц, их совершающих, независимо от того, где они служили ранее или какие должности занимали. Если изложенные правоохранительными органами обстоятельства, касающиеся действий командира 155 ОМБр Лучанова, подтвердятся, виновные должны понести предусмотренную законом ответственность независимо от воинского звания, должности или предыдущих мест службы", - говорится в заявлении полка.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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