Убийство братьев Мосейчуков: конфликт начался из-за шума мотоциклов, группа мужчин ходила по селу со "списком" для "разборок", - Буцко
Конфликт с братьями Мосейчуками, которых впоследствии нашли убитыми, начался из-за шума мотоциклов, мешавшего жене комбрига 155-й бригады Лучанова.
Об этом в эфире YouTube-канала "Бутусов Плюс" рассказала журналистка hromadske Диана Буцко, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
События происходили в селе Калиновка Белоцерковского района. Оттуда родом жена и теща Лучанова.
Недавно Лучанов женился на Дарине, местной жительнице 2003 года рождения. С предыдущей женой он развелся в 2023 году, то есть несколько лет он жил с новой женой.
"У жены есть маленькие дети и, соответственно, она часто ссорилась с местными из-за шума мотоциклов. По селу ездили мотоциклы, она была очень недовольна этим. И, вроде бы, это называют поводом, возможно, как говорят местные, она жаловалась самому Лучанову, и он решил, как бы это сказать, не решить эту проблему, а вмешаться таким очень-очень жестоким образом", — отметила журналистка.
Этот конфликт длился некоторое время.
Буцко рассказала, что 26 июня в село приехала группа людей, как выяснилось позже, это те самые подозреваемые, которых уже взяли под стражу.
"Эта группа людей ходила по селу, в частности заходила в магазин, и об этом нам рассказала женщина, работающая в магазине: они показали список людей. Скорее всего, это список мужчин, у которых есть эти мотоциклы. В списке был 17-летний парень, и они спрашивали адреса этих людей, где их можно найти. Называли фамилии, спрашивали, где они живут.
Эта продавщица рассказывает довольно смело, сказала: "Вы вообще кто такие, почему вы выпытываете адреса людей? Здесь есть ребенок, она знает, что один из списка — несовершеннолетний". Они, по её словам, ответили, что будут разбираться с этим списком по-разному, а с несовершеннолетним разберутся как-то по-своему, что бы это ни значило. Они обошли село, в тот день никого не нашли, то есть никого не забрали. Сами они, кстати, сказали, что якобы из ВСП, но никаких документов не показывали. И вот на следующий вечер это и произошло", — добавила она.
Что предшествовало
- В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
- Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
- Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
- По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
- По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
- В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
- ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
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