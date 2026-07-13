Зеленский подтвердил задержание комбрига 155-й бригады Лучанова

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании еще одного человека из группы, жестоко убившей двух жителей села Калиновка в Киевской области. Речь идет о бывшем командире 155-й бригады Станиславе Лучанове.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Первые официальные подробности

"Ужасная трагедия, и все виновные в ней будут привлечены к справедливой ответственности. Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что они делали, будет тщательно проверено. Это дело касается не одной громады и не только Киевской области. Установить всю правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость для всей страны. Так и будет", – говорится в сообщении.

По словам главы государства, сегодня руководитель области вместе с начальником областной полиции также общались с жителями Калиновки.

"Важно, что люди помогают отстаивать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этой беседы, должно быть выполнено в полном объеме. Благодарю всех, кто помогает, и представителей СМИ — за неравнодушие", — отметил Зеленский.

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Что предшествовало

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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