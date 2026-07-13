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Новости Убийство братьев Мосейчуков Комбриг Лучанов
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Зеленский подтвердил задержание комбрига 155-й бригады Лучанова

Лучанов задержан

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании еще одного человека из группы, жестоко убившей двух жителей села Калиновка в Киевской области. Речь идет о бывшем командире 155-й бригады Станиславе Лучанове.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Первые официальные подробности 

"Ужасная трагедия, и все виновные в ней будут привлечены к справедливой ответственности. Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что они делали, будет тщательно проверено. Это дело касается не одной громады и не только Киевской области. Установить всю правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость для всей страны. Так и будет", – говорится в сообщении.

По словам главы государства, сегодня руководитель области вместе с начальником областной полиции также общались с жителями Калиновки.

"Важно, что люди помогают отстаивать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этой беседы, должно быть выполнено в полном объеме. Благодарю всех, кто помогает, и представителей СМИ — за неравнодушие", — отметил Зеленский.

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Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадского" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых — командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Север" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • ГСП сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Север" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24806) Клименко Игорь (511) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (81) Лучанов Станислав (4)
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Топ комментарии
+14
краще в він підтвердив затримання Міндіча...
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13.07.2026 13:43 Ответить
+13
ну крім президента хто ще повідомить ?

більше нікому.

артіст разговорного жанра
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13.07.2026 13:41 Ответить
+7
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13.07.2026 13:42 Ответить

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