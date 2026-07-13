На Сызранском НПЗ повреждены ключевые установки. СПУТНИКОВОЕ ФОТО
После удара 12 июля спутники зафиксировали повреждения установок ЭЛОУ-АВТ-5, ЭЛОУ-АВТ-6 на Сызранском НПЗ, оборудования вторичной переработки и резервуара с нефтью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее фото опубликовалTelegram-канал Dnipro Osint.
На спутниковом снимке зафиксированы значительные повреждения технологического оборудования, эстакад и производственных зданий установки ЭЛОУ-АВТ-5, которая обеспечивает около 30% первичной переработки нефти на заводе.
Также повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-6, на долю которой приходится около 70% первичной переработки. Возле поврежденной эстакады зафиксирован разлив нефти, а рядом с местом удара заметили три крана, которые могут быть задействованы для ликвидации последствий.
Пострадали установки вторичной переработки
Кроме того, повреждения обнаружены на установках вторичной переработки ЛЧ-35/11-600, где осуществляется каталитический риформинг, и ПГИ-ДИГ/280, предназначенной для низкотемпературной изомеризации. В другой части предприятия также поврежден один из резервуаров с нефтью.
Что предшествовало?
В ночь на 12 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия.
Впоследствии стало известно, что удар нанесли операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птахи Мадяра" во взаимодействии с ГУР МОУ и ГПСУ. В результате удара на территории предприятия возник масштабный пожар.
13 июля в Генштабе ВСУ заявили, что по результатам оценки подтверждено повреждение двух установок первичной переработки нефти - АВТ-5 и АВТ-6.
НПЗ "Сызранский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит:
- автомобильные бензины;
- дизельное топливо;
- авиационное топливо;
- другие нефтепродукты.
Продукция НПЗ используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил Российской Федерации.
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