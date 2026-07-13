На Сызранском НПЗ повреждены ключевые установки. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

После удара 12 июля спутники зафиксировали повреждения установок ЭЛОУ-АВТ-5, ЭЛОУ-АВТ-6 на Сызранском НПЗ, оборудования вторичной переработки и резервуара с нефтью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее фото опубликовалTelegram-канал Dnipro Osint.

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На спутниковом снимке зафиксированы значительные повреждения технологического оборудования, эстакад и производственных зданий установки ЭЛОУ-АВТ-5, которая обеспечивает около 30% первичной переработки нефти на заводе.

Также повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-6, на долю которой приходится около 70% первичной переработки. Возле поврежденной эстакады зафиксирован разлив нефти, а рядом с местом удара заметили три крана, которые могут быть задействованы для ликвидации последствий.

Пострадали установки вторичной переработки

Кроме того, повреждения обнаружены на установках вторичной переработки ЛЧ-35/11-600, где осуществляется каталитический риформинг, и ПГИ-ДИГ/280, предназначенной для низкотемпературной изомеризации. В другой части предприятия также поврежден один из резервуаров с нефтью.

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Что предшествовало?

В ночь на 12 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия.

Впоследствии стало известно, что удар нанесли операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птахи Мадяра" во взаимодействии с ГУР МОУ и ГПСУ. В результате удара на территории предприятия возник масштабный пожар.

13 июля в Генштабе ВСУ заявили, что по результатам оценки подтверждено повреждение двух установок первичной переработки нефти - АВТ-5 и АВТ-6.

НПЗ "Сызранский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Предприятие производит:

автомобильные бензины;

дизельное топливо;

авиационное топливо;

другие нефтепродукты.

Продукция НПЗ используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил Российской Федерации.