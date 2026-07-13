На Сизранському НПЗ пошкоджено ключові установки. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Після удару 12 липня супутники зафіксували пошкодження установок ЕЛОУ-АВТ-5, ЕЛОУ-АВТ-6 на Сизранському НПЗ, обладнання вторинної переробки та резервуара з нафтою.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото опублікував телеграм-канал Dnipro Osint.

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На супутниковому знімку зафіксовано значні пошкодження технологічного обладнання, естакад і виробничих будівель установки ЕЛОУ-АВТ-5, яка забезпечує близько 30% первинної переробки нафти на заводі.

Також пошкоджено установку ЕЛОУ-АВТ-6, на яку припадає близько 70% первинної переробки. Біля пошкодженої естакади зафіксовано розлив нафти, а поруч із місцем удару помітили три крани, що можуть бути залучені до ліквідації наслідків.

Постраждали установки вторинної переробки

Окрім цього, пошкодження виявили на установках вторинної переробки ЛЧ-35/11-600, де здійснюється каталітичний риформінг, та ПГИ-ДИГ/280, призначеній для низькотемпературної ізомеризації. В іншій частині підприємства також пошкоджено один із резервуарів із нафтою.

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Що передувало?

У ніч на 12 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.

Згодом стало відомо, що ураження завдали оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з ГУР МОУ та ДПСУ. Внаслідок удару на території підприємства виникла масштабна пожежа.

13 липня у Генштабі ЗСУ заявили, що за результатами оцінки підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти - АВТ-5 та АВТ-6.

НПЗ "Сизранський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє:

автомобільні бензини;

дизельне паливо;

авіаційне паливо;

інші нафтопродукти.

Продукція НПЗ використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації.