Каллас: 21-й пакет санкций против РФ не принят, ожидаем 15 июля

13 июля главы МИД стран ЕС не смогли согласовать новый, 21-й пакет санкций против России.

Об этом пишет "Европейская правда", которую цитирует Цензор.НЕТ.

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Пакет санкций пока не согласован

Об отсутствии решения заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, стороны близки к достижению договоренности, однако окончательного решения пока нет.

"Я также сожалею, что у нас нет договоренности по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы достаточно близки к этому", — заявила она.

Каллас добавила, что не может гарантировать, когда именно пакет будет утвержден. Она подчеркнула, что работа продолжается, а новая встреча послов ЕС запланирована на среду.

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Что мешает принятию решения

В Евросоюзе планируют вернуться к этому вопросу 15 июля и рассчитывают утвердить пакет к этому времени. Если этого не произойдет, могут начать работу над альтернативным вариантом.

По словам Каллас, в настоящее время продолжается работа над основным планом. Она подчеркнула, что пакет должен быть жестким на фоне атак России на гражданских украинцев и густонаселенные районы.

Ранее послы стран ЕС в Брюсселе также не смогли прийти к согласию и решили продолжить обсуждение. Пакет в настоящее время блокируют Греция и Австрия из-за оговорок в энергетической и финансовой сферах.

В частности, Австрия настаивает на снятии санкций и размораживании активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с Олегом Дерипаской. Этот вопрос уже поднимался ранее во время обсуждения предыдущих санкционных пакетов.

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