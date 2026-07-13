Каллас: 21-й пакет санкцій проти РФ не ухвалено, очікуємо 15 липня

Глави МЗС країн ЄС 13 липня не змогли погодити новий, 21-й пакет санкцій проти Росії.

Про це пише "Європейська правда", яку цитує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пакет санкцій ще не узгоджений

Про відсутність рішення заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. За її словами, сторони близькі до домовленості, однак остаточного рішення поки немає.

"Я також шкодую, що у нас немає домовленості щодо 21-го пакета, хоча мушу сказати, що ми досить близькі до цього", – заявила вона.

Каллас додала, що не може гарантувати, коли саме пакет буде затверджений. Вона наголосила, що робота триває, а нова зустріч послів ЄС запланована на середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визволення українських цивільних із полону РФ: ЄС створив неформальну групу для координації міжнародних дій, - Каллас

Що заважає ухваленню рішення

У Євросоюзі планують повернутися до питання 15 липня та розраховують затвердити пакет до цього часу. Якщо цього не станеться, можуть почати роботу над альтернативним варіантом.

За словами Каллас, наразі триває робота над основним планом. Вона підкреслила, що пакет має бути сильним на тлі атак Росії по цивільних українцях і густонаселених районах.

Раніше посли держав ЄС у Брюсселі також не змогли дійти згоди та вирішили продовжити обговорення. Пакет наразі блокують Греція та Австрія через застереження в енергетичній і фінансовій сферах.

Зокрема, Австрія наполягає на знятті санкцій та розмороженні активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку пов’язують з Олегом Дерипаскою. Це питання вже порушувалося раніше під час обговорення попередніх санкційних пакетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС запровадив санкції проти VK і державного російського месенджера MAX