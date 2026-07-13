Нидерланды вызвали посла РФ из-за хакерских атак на камеры видеонаблюдения на маршрутах военных поставок в Украину

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен вызвал российского посла в связи с хакерскими атаками на частные камеры видеонаблюдения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении NOS.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Скандал с камерами и реакция Нидерландов

Российского посла планируют попросить дать объяснения по поводу взлома камер, установленных на маршрутах перевозки военных грузов. По данным спецслужб, часть таких камер была взломана российскими структурами.

Генеральная служба разведки и безопасности и Военная служба разведки и безопасности ранее сообщили, что взлому подверглось небольшое количество камер на маршрутах транспортировки военных поставок в Украину.

"Послание российскому послу абсолютно ясное. Мы видим, что вы делаете, и мы этого не допустим", — заявил Берендсен.

Читайте также: Глава МИД Нидерландов о ракетах для Patriot для Украины: Мы передали всё, что могли

Европа реагирует на кибератаки

Встреча с российским послом запланирована на 14 июля. По словам министра, такие действия не повлияют на поддержку Украины.

"Если вы вдруг думаете, что это ослабит поддержку Украины – совсем наоборот. Мы будем продолжать поддерживать Украину в полном объеме", – подчеркнул он.

Помимо Нидерландов, Германия, Франция и Финляндия также объявили о вызове российских послов из-за шпионажа, кибератак и диверсий.

Читайте также: Шпионили в пользу Москвы: Италия высылает двух военных атташе посольства РФ