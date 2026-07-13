Нідерланди викликали посла РФ через хакерські атаки на камери відеоспостереження на маршрутах військових поставок до України

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен викликав російського посла через хакерські атаки на приватні камери спостереження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні NOS.

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Скандал із камерами та реакція Нідерландів

Російського посла планують попросити надати пояснення щодо зламу камер, встановлених на маршрутах перевезення військових вантажів. За даними спецслужб, частину таких камер було зламано російськими структурами.

Генеральна служба розвідки та безпеки та Військова служба розвідки та безпеки раніше повідомили, що зламу зазнала невелика кількість камер на шляхах транспортування військових поставок до України.

"Послання російському послу абсолютно чітке. Ми бачимо, що ви робите, і ми цього не потерпимо", – заявив Берендсен.

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Європа реагує на кібератаки

Зустріч із російським послом запланована на 14 липня. За словами міністра, такі дії не вплинуть на підтримку України.

"Якщо ви раптом думаєте, що це зменшить підтримку України – зовсім навпаки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в повному обсязі", – наголосив він.

Окрім Нідерландів, Німеччина, Франція та Фінляндія також оголосили про виклик російських послів через шпигунство, кібератаки та диверсії.

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