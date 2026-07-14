США хотят ликвидировать МКС: Рубио анонсировал санкции и давление

Администрация президента США Дональда Трампа намерена "демонтировать" Международный криминальный суд (МКС) и призывает союзников присоединиться к этой кампании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в статье для The Wall Street Journal.

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США усиливают давление на МКС

По словам Рубио, Вашингтон будет использовать все имеющиеся инструменты для ослабления деятельности суда.

"Используя все инструменты, которые есть в распоряжении нашего правительства, работая вместе с каждым союзником, готовым действовать совместно с нами, мы будем демонтировать МКС — кирпичик за кирпичиком, если это будет необходимо", - заявил госсекретарь.

Он обвинил МКС в том, что тот ведет "войну" против США не военными средствами, а через механизмы международного права.

Дипломатическая изоляция и санкции

По данным CNN, Государственный департамент США начал масштабную межведомственную кампанию, направленную на дипломатическую изоляцию МКС.

Вашингтон призывает государства не признавать юрисдикцию суда, а страны, которые продолжат поддерживать МКС и при этом будут получать американскую помощь, могут столкнуться с дополнительными проверками и пересмотром сотрудничества.

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Кроме того, США планируют ввести запрет на поездки для сотрудников суда, аннулировать их визы и применить жесткие экономические санкции.

Рубио назвал МКС политическим инструментом

Госсекретарь заявил, что МКС используется как инструмент политической борьбы и действует в интересах сил, враждебных США.

По его словам, американские высокопоставленные чиновники уже ведут переговоры с государствами - участниками Римского статута, призывая их выйти из состава МКС и прекратить финансовую поддержку суда.

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