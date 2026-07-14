США хочуть демонтувати МКС: Рубіо анонсував санкції та тиск

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір "демонтувати" Міжнародний кримінальний суд (МКС) та закликає союзників приєднатися до цієї кампанії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це державний секретар США Марко Рубіо заявив у статті для The Wall Street Journal.

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США посилюють тиск на МКС

За словами Рубіо, Вашингтон використовуватиме всі наявні інструменти для послаблення діяльності суду.

"Використовуючи всі інструменти, які є в розпорядженні нашого уряду, працюючи разом з кожним союзником, який готовий діяти спільно з нами, ми демонтуємо МКС – цеглина за цеглиною, якщо це буде необхідно", – заявив держсекретар.

Він звинуватив МКС у тому, що той веде "війну" проти США не військовими засобами, а через механізми міжнародного права.

Дипломатична ізоляція та санкції

За даними CNN, Державний департамент США розпочав масштабну міжвідомчу кампанію, спрямовану на дипломатичну ізоляцію МКС.

Вашингтон закликає держави не визнавати юрисдикцію суду, а країни, які продовжать підтримувати МКС і водночас отримуватимуть американську допомогу, можуть зіткнутися з додатковими перевірками та переглядом співпраці.

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Крім того, США планують запровадити заборону на поїздки для співробітників суду, анулювати їхні візи та застосувати жорсткі економічні санкції.

Рубіо назвав МКС політичним інструментом

Держсекретар заявив, що МКС використовується як інструмент політичної боротьби та діє в інтересах сил, ворожих до США.

За його словами, американські високопосадовці вже проводять переговори з державами – учасницями Римського статуту, закликаючи їх вийти зі складу МКС та припинити фінансову підтримку суду.

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