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Новости Обновление карты DeepState
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Силы обороны отбросили врага вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского, - DeepState. КАРТА

Малеевка карта

Силы обороны Украины продвигаются на территории Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

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"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Малиевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Сичневого (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Новогеоргиевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Запорожского (село в Великомихайловской сельской громаде Синельниковского района Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.

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Карта Малиевки
Малиевка

Январское
Сичневое

Новогеоргиевка
Новогеоргиевка

Карта Запорожской области
Запорожское 

"Сокращение территорий, контролируемых врагом, является результатом успешных действий подразделений Сил обороны. Пока что противник еще закрепляется в тылу, поэтому уточнения по "голубой зоне" будут позже", - добавили в DeepState.

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Автор: 

Днепропетровская область (5425) Синельниковский район (589) Малиевка (11) Новогеоргиевка (3) Сичневое (10) Запорожское (3) DeepState (557)
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