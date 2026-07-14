Силы обороны отбросили врага вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского, - DeepState. КАРТА
Силы обороны Украины продвигаются на территории Синельниковского района Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Малиевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Сичневого (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Новогеоргиевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Запорожского (село в Великомихайловской сельской громаде Синельниковского района Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.
"Сокращение территорий, контролируемых врагом, является результатом успешных действий подразделений Сил обороны. Пока что противник еще закрепляется в тылу, поэтому уточнения по "голубой зоне" будут позже", - добавили в DeepState.
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