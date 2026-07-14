Силы обороны отбросили врага вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского, - DeepState. КАРТА

Силы обороны Украины продвигаются на территории Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

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"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Малиевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Сичневого (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Новогеоргиевки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Запорожского (село в Великомихайловской сельской громаде Синельниковского района Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.

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Малиевка



Сичневое



Новогеоргиевка



Запорожское

"Сокращение территорий, контролируемых врагом, является результатом успешных действий подразделений Сил обороны. Пока что противник еще закрепляется в тылу, поэтому уточнения по "голубой зоне" будут позже", - добавили в DeepState.

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