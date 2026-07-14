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Новини Оновлення мапи DeepState
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Сили оборони відкинули ворога поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького, - DeepState. КАРТА

Маліївка карта

Сили оборони України мають просування на території Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

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"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Маліївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Січневого ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Новогеоргіївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Запорізького ( село у Великомихайлівській сільській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Затишку на Донеччині, - DeepState. МАПА

Маліїввка карта
Маліївка

Січневе
Січневе

Новогеоргіївка
Новогеоргіївка

Запорізьке карта
Запорізьке 

"Зменшення територій, які контролюють ворог є результатом успішний дій підрозділів Сил Оборони. Поки, що противник ще фіксується в тилах, тому уточнення із синьою зоною буде пізніше", - додали у DeepState.

Читайте: Рашисти просунулися на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Дніпропетровська область (5245) Синельниківський район (590) Маліївка (11) Новогеоргіївка (3) Січневе (9) Запорізьке (3) DeepState (557)
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