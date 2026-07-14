Сили оборони відкинули ворога поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького, - DeepState. КАРТА
Сили оборони України мають просування на території Синельниківського району Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Маліївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Січневого ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Новогеоргіївки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Запорізького ( село у Великомихайлівській сільській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні.
"Зменшення територій, які контролюють ворог є результатом успішний дій підрозділів Сил Оборони. Поки, що противник ще фіксується в тилах, тому уточнення із синьою зоною буде пізніше", - додали у DeepState.
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