Россия нанесла удар двумя ракетами по Одесскому району: есть погибшая и раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

14 июля днем российские войска нанесли ракетный удар по жилым районам Одесского района. В результате атаки погибла 69-летняя женщина, ещё один мужчина получил осколочные ранения.

Об этом сообщила в Telegram Одесская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Днем 14 июля вооруженные силы РФ нанесли удар двумя ракетами по жилым районам Одесского района.

Разрушения

В частности, разрушены два жилых дома, выбиты окна, повреждены крыша, фасады и заборы еще в трех частных домовладениях.

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Пострадавшие

В результате вражеской атаки на месте погибла 69-летняя женщина. Также пострадал 44-летний мужчина, которого с осколочными ранениями доставили в больницу.



На месте правоохранители фиксируют военные преступления.

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