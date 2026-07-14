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Россия нанесла удар двумя ракетами по Одесскому району: есть погибшая и раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ
14 июля днем российские войска нанесли ракетный удар по жилым районам Одесского района. В результате атаки погибла 69-летняя женщина, ещё один мужчина получил осколочные ранения.
Об этом сообщила в Telegram Одесская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Днем 14 июля вооруженные силы РФ нанесли удар двумя ракетами по жилым районам Одесского района.
Разрушения
В частности, разрушены два жилых дома, выбиты окна, повреждены крыша, фасады и заборы еще в трех частных домовладениях.
Пострадавшие
В результате вражеской атаки на месте погибла 69-летняя женщина. Также пострадал 44-летний мужчина, которого с осколочными ранениями доставили в больницу.
На месте правоохранители фиксируют военные преступления.
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