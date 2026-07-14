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Росія вдарила двома ракетами по Одеському району: є загибла та поранений. ФОТОрепортаж
Російські війська вдень 14 липня завдали ракетного удару по житлових масивах Одеського району. Внаслідок атаки загинула 69-річна жінка, ще один чоловік дістав осколкові поранення.
Про це повідомила в телеграмі Одеська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Вдень 14 липня збройні сили рф завдали удару двома ракетами по житлових масивах Одеського району.
Руйнування
Зокрема, зруйновано два житлових будинки, вибито скління, пошкоджено дах, фасади та паркани ще у трьох приватних домоволодіннях.
Постраждалі
Від ворожої атаки на місці загинула 69-річна жінка. Також постраждав 44-річний чоловік, якого з осколковими пораненнями доставили до лікарні.
На місці правоохоронці документують воєнні злочини.
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