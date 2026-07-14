Росія вдарила двома ракетами по Одеському району: є загибла та поранений. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень 14 липня завдали ракетного удару по житлових масивах Одеського району. Внаслідок атаки загинула 69-річна жінка, ще один чоловік дістав осколкові поранення.

Про це повідомила в телеграмі Одеська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Вдень 14 липня збройні сили рф завдали удару двома ракетами по житлових масивах Одеського району.

Руйнування

Зокрема, зруйновано два житлових будинки, вибито скління, пошкоджено дах, фасади та паркани ще у трьох приватних домоволодіннях.

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Постраждалі

Від ворожої атаки на місці загинула 69-річна жінка. Також постраждав 44-річний чоловік, якого з осколковими пораненнями доставили до лікарні.



На місці правоохоронці документують воєнні злочини.

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