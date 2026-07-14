Польша просит Европарламент разрешить задержание депутата-украинофоба Брауна

Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек обратился к председателю Европейского парламента Роберте Мецоле с просьбой дать разрешение на задержание и принудительную доставку в прокуратуру депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Анны Адамяк.

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Дело затягивают, подозрения уже готовы

В прокуратуре сообщили, что в ходе расследования, которое ведет Окружная прокуратура во Вроцлаве, собрано достаточно доказательств для подозрения Брауна в совершении ряда преступлений.

Речь идет, в частности, о незаконном лишении свободы, клевете, оскорблении должностных лиц, повреждении имущества, применении насилия в отношении представителя власти, публичном подстрекательстве к преступлению и разжигании ненависти.

"Собрано достаточно доказательств, обосновывающих подозрения в совершении ряда преступлений", — отметили в прокуратуре.

Еще в июне 2025 года генеральный прокурор подал в Европарламент ходатайство о разрешении привлечь политика к уголовной ответственности. В ноябре того же года Европарламент согласился на снятие иммунитета в рамках этого дела.

После этого прокуратура подготовила постановление о предъявлении подозрений и пыталась допросить Брауна в качестве подозреваемого. Однако, по данным следствия, несмотря на пять вызовов, эти действия не состоялись.

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Иммунитет и новое обращение в Европарламент

В прокуратуре заявили, что Браун и его защитник покидали место следственных действий без разрешения или не появлялись после перерывов, что сделало невозможным проведение процессуальных действий.

Следователи считают это сознательной попыткой затянуть расследование и использовать иммунитет депутата Европарламента, чтобы избежать ответственности.

Поскольку депутаты Европарламента пользуются защитой от задержания, для принудительной доставки или задержания необходимо отдельное решение Европарламента.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что такое поведение свидетельствует о пренебрежительном отношении к обязанностям и противоречит принципу равенства всех граждан перед законом.

Ранее Европарламент уже лишил Брауна иммунитета по этому делу. Политик известен в Польше скандалами, в частности случаями снятия украинских флагов в общественных местах. Также он был единственным депутатом Сейма, который перед началом полномасштабного вторжения России проголосовал против резолюции в поддержку Украины.

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