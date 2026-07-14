Польща просить Європарламент дозволити затримання депутата-українофоба Брауна

Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек звернувся до голови Європейського парламенту Роберти Мецоли з проханням надати дозвіл на затримання та примусове доставлення до прокуратури депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речниці Генеральної прокуратури Анни Адамяк.

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Справу гальмують, підозри вже готові

У прокуратурі повідомили, що під час розслідування, яке веде Окружна прокуратура у Вроцлаві, зібрано достатньо доказів для підозри у вчиненні Брауном низки злочинів.

Йдеться, зокрема, про незаконне позбавлення волі, наклеп, образу посадових осіб, пошкодження майна, застосування насильства щодо представника влади, публічне підбурювання до злочину та розпалювання ненависті.

"Зібрано достатньо доказів, які обґрунтовують підозри у вчиненні низки злочинів", – зазначили у прокуратурі.

Ще у червні 2025 року генпрокурор подав до Європарламенту клопотання про дозвіл на притягнення політика до кримінальної відповідальності. У листопаді того ж року Європарламент погодився на зняття імунітету в межах цієї справи.

Після цього прокуратура підготувала постанову про висунення підозр і намагалася провести допит Брауна як підозрюваного. Проте, за даними слідства, попри п’ять викликів, ці дії не відбулися.

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Імунітет і нове звернення до Європарламенту

У прокуратурі заявили, що Браун та його захисник залишали місце слідчих дій без дозволу або не з’являлися після перерв, що унеможливило проведення процесуальних дій.

Слідчі вважають це свідомою спробою затягнути розслідування та використати імунітет депутата Європарламенту, щоб уникнути відповідальності.

Оскільки депутати Європарламенту мають захист від затримання, для примусового доставлення або затримання необхідне окреме рішення Європарламенту.

У Генпрокуратурі підкреслили, що така поведінка свідчить про зневажливе ставлення до обов’язків і суперечить принципу рівності всіх громадян перед законом.

Раніше Європарламент уже позбавив Брауна імунітету у цій справі. Політик відомий у Польщі скандалами, зокрема випадками зняття українських прапорів у публічних місцях. Також він був єдиним депутатом Сейму, який перед початком повномасштабного вторгнення Росії проголосував проти резолюції на підтримку України.

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