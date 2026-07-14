Девять стран ЕС требуют лишить МОК финансирования из-за снятия санкций с России

Девять стран Евросоюза призвали комиссара Еврокомиссии по вопросам спорта исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации, допускающие россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях, из программ финансирования ЕС.

Об этом сообщило Министерство культуры Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

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Призыв стран ЕС

Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились еще восемь государств — Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.

Эти страны обратились с соответствующим письмом к комиссару Еврокомиссии по вопросам спорта Гленну Микаллефу с предложением лишить финансирования по программе Erasmus+ и другим программам ЕС спортивные организации, допускающие возвращение России и Беларуси к международным спортивным соревнованиям.

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Помимо МОК, из программ финансирования также хотят исключить Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания.

В письме страны просят рассмотреть и вопрос о том, как включать такие организации в будущие мероприятия или обсуждения по развитию спорта.

В заявлении отмечается, что многие украинские спортсмены были вынуждены покинуть свои дома, которые непосредственно пострадали от разрушений, вызванных войной, или встали на защиту своей страны и сограждан.

"В таком контексте утверждения о том, что спорт можно отделить от политики, звучат неубедительно, когда тысячи невинных украинцев погибли, а спорт по-прежнему используется российским и белорусским режимами как инструмент политического влияния", — говорится в обращении.

Государства обратились к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть необходимые меры, чтобы организации, чьи действия противоречат ценностям ЕС, не получали финансовой поддержки от блока.

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