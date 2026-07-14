Девять стран ЕС требуют лишить МОК финансирования из-за снятия санкций с России
Девять стран Евросоюза призвали комиссара Еврокомиссии по вопросам спорта исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации, допускающие россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях, из программ финансирования ЕС.
Об этом сообщило Министерство культуры Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
Призыв стран ЕС
Инициатором обращения выступила Эстония. К ней присоединились еще восемь государств — Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.
Эти страны обратились с соответствующим письмом к комиссару Еврокомиссии по вопросам спорта Гленну Микаллефу с предложением лишить финансирования по программе Erasmus+ и другим программам ЕС спортивные организации, допускающие возвращение России и Беларуси к международным спортивным соревнованиям.
Помимо МОК, из программ финансирования также хотят исключить Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания.
В письме страны просят рассмотреть и вопрос о том, как включать такие организации в будущие мероприятия или обсуждения по развитию спорта.
В заявлении отмечается, что многие украинские спортсмены были вынуждены покинуть свои дома, которые непосредственно пострадали от разрушений, вызванных войной, или встали на защиту своей страны и сограждан.
"В таком контексте утверждения о том, что спорт можно отделить от политики, звучат неубедительно, когда тысячи невинных украинцев погибли, а спорт по-прежнему используется российским и белорусским режимами как инструмент политического влияния", — говорится в обращении.
Государства обратились к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть необходимые меры, чтобы организации, чьи действия противоречат ценностям ЕС, не получали финансовой поддержки от блока.
Что этому предшествовало?
- Накануне Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также МОК временно восстановил Олимпийский комитет РФ.
- 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил россиянам соревноваться в "нейтральном" статусе — без флага, гимна и национальных символов. Исключением были действующие военнослужащие российской армии и спортсмены, поддерживавшие войну.
- На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже россиянам и белорусам разрешили выступать только в индивидуальных видах спорта.
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