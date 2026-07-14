Дев’ять країн ЄС вимагають позбавити МОК фінансування через зняття санкцій з Росії
Дев’ять країн Євросоюзу закликали комісара Єврокомісії з питань спорту виключити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та міжнародні федерації, що допускають росіян і білорусів на міжнародні змагання, з програм фінансування ЄС.
Про це повідомило Міністерство культури Естонії, інформує Цензор.НЕТ.
Заклик країн ЄС
Ініціатором звернення виступила Естонія. До неї приєдналися ще вісім держав — Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія.
Ці країни звернулися з відповідним листом до комісара Єврокомісії з питань спорту Гленна Мікаллефа із пропозицією позбавити фінансування за програмою Erasmus+ та іншими програмами ЄС спортивні організації, які допускають повернення Росії та Білорусі до міжнародних спортивних змагань.
Окрім МОК, із програм фінансування хочуть також виключити Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання.
У листі країни просять розглянути й те, як включати такі організації до майбутніх заходів чи обговорень із розвитку спорту.
У заяві зазначається, що багато українських спортсменів були змушені залишити свої домівки, які безпосередньо постраждали від руйнувань, спричинених війною, або стали на захист своєї країни та співгромадян.
"У такому контексті твердження про те, що спорт можна відокремити від політики, звучать непереконливо, коли тисячі невинних українців загинули, а спорт і надалі використовується російським і білоруським режимами як інструмент політичного впливу", — йдеться у зверненні.
Держави попросили Єврокомісію розглянути необхідні кроки, щоб організації, чиї дії суперечать цінностям ЄС, не отримували фінансової підтримки блоку.
Що передувало?
- Напередодні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.
- 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в "нейтральному" статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну.
- На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту.
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