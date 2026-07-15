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Каллас осудила решение МОК отменить ограничения в отношении спортсменов из РФ

Кая Каллас комментирует решение МОК в отношении России

В Европейском Союзе осудили решение Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которую цитирует The Guardian.

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Решение МОК вызвало резкую реакцию в ЕС

По словам Каллас, такое решение игнорирует реальную ситуацию. Она подчеркнула, что оно совпадает по времени с массовыми жертвами среди гражданского населения Украины в результате действий России.

"Похоже, что Международный олимпийский комитет вознаграждает такие атаки", - отметила Каллас.

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Девять стран ЕС требуют лишить МОК финансирования

Ранее девять стран Евросоюза призвали комиссара Еврокомиссии по вопросам спорта исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования, из программ финансирования ЕС. Об этом сообщило Министерство культуры Эстонии.

Помимо МОК, из программ финансирования хотят также исключить Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания.

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Что этому предшествовало?

  • Накануне Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также МОК временно восстановил Олимпийский комитет РФ.
  • 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил россиянам соревноваться в "нейтральном" статусе — без флага, гимна и национальных символов. Исключением были действующие военнослужащие российской армии и спортсмены, поддерживавшие войну.
  • На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже россиянам и белорусам разрешили выступать только в индивидуальных видах спорта.

Автор: 

МОК (207) Каллас Кая (459)
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