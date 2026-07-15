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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 423 280 человек (+1 470 за сутки), 12 141 танк, 45 953 артиллерийские системы, 24 938 ББТ. ИНФОГРАФИКА

Бойцы 414-й бригады ликвидировали рашиста посреди дороги

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 423 280 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.26 ориентировочно составляют:

  • Личный состав — около 1 423 280 (+1 470) человек (уничтожены и ранены)
  • танков — 12 141 (+10) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 938 (+6) шт.
  • артиллерийских систем — 45 953 (+42) шт.
  • РСЗО — 1 936 (+5) шт.
  • средства ПВО — 1 492 (+1) ед.
  • самолетов — 437 (+0) шт.
  • вертолетов — 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 1 907 (+2) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 409 204 (+2 003) шт.
  • крылатые ракеты — 4 906 (+7) шт.
  • корабли / катера — 34 (+1) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 120 307 (+445) шт.
  • специальная техника — 4 420 (+4) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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армия РФ (23308) Генштаб ВС (8344) ликвидация (4441)
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Топ комментарии
+5
От і "кораблик" додався... Гарно "хряснули"... Мабуть, попали по "гарматному погребу" - бо борт, посередині корпусу, розвалений і вигорілий, до самої води... Піде на металолом...
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15.07.2026 06:54 Ответить
+3
Це уже не факт що є сенс постити - рузкіе можуть втратити і 10 млн. Путін їм втюхав про "НАТО" "історичні землі" і "України нікада не сущаствавала ето наша земля".

Тому. чого чого а гумункулів в нього безкінечно.

БІДА В ТОМУ що наша влада поводиться так ніди і в нас теж хоча це категорично не так
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15.07.2026 06:54 Ответить
+3
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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15.07.2026 07:43 Ответить

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