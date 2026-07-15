Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 423 280 человек (+1 470 за сутки), 12 141 танк, 45 953 артиллерийские системы, 24 938 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 423 280 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.26 ориентировочно составляют:

Личный состав — около 1 423 280 (+1 470) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 141 (+10) шт.

боевых бронированных машин — 24 938 (+6) шт.

артиллерийских систем — 45 953 (+42) шт.

РСЗО — 1 936 (+5) шт.

средства ПВО — 1 492 (+1) ед.

самолетов — 437 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 1 907 (+2) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 409 204 (+2 003) шт.

крылатые ракеты — 4 906 (+7) шт.

корабли / катера — 34 (+1) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 120 307 (+445) шт.

специальная техника — 4 420 (+4) ед.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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