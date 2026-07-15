Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 423 280 человек (+1 470 за сутки), 12 141 танк, 45 953 артиллерийские системы, 24 938 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 423 280 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.26 ориентировочно составляют:
- Личный состав — около 1 423 280 (+1 470) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 141 (+10) шт.
- боевых бронированных машин — 24 938 (+6) шт.
- артиллерийских систем — 45 953 (+42) шт.
- РСЗО — 1 936 (+5) шт.
- средства ПВО — 1 492 (+1) ед.
- самолетов — 437 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 1 907 (+2) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 409 204 (+2 003) шт.
- крылатые ракеты — 4 906 (+7) шт.
- корабли / катера — 34 (+1) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 120 307 (+445) шт.
- специальная техника — 4 420 (+4) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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Тому. чого чого а гумункулів в нього безкінечно.
БІДА В ТОМУ що наша влада поводиться так ніди і в нас теж хоча це категорично не так