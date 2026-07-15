Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 423 280 осіб (+1 470 за добу), 12 141 танк, 45 953 артсистеми, 24 938 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 423 280 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 423 280 (+1 470) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 141 (+10) од.
- бойових броньованих машин - 24 938 (+6) од.
- артилерійських систем - 45 953 (+42) од.
- РСЗВ - 1 936 (+5) од.
- засоби ППО - 1 492 (+1) од.
- літаків - 437 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 907 (+2) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 409 204 (+2 003) од.
- крилаті ракети - 4 906 (+7) од.
- кораблі / катери - 34 (+1) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 120 307 (+445) од.
- спеціальна техніка - 4 420 (+4) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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Тому. чого чого а гумункулів в нього безкінечно.
БІДА В ТОМУ що наша влада поводиться так ніди і в нас теж хоча це категорично не так