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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 423 280 осіб (+1 470 за добу), 12 141 танк, 45 953 артсистеми, 24 938 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці 414 бригади ліквідували рашиста серед дороги

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 423 280 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 423 280 (+1 470) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 141 (+10) од.
  • бойових броньованих машин - 24 938 (+6) од.
  • артилерійських систем - 45 953 (+42) од.
  • РСЗВ - 1 936 (+5) од.
  • засоби ППО - 1 492 (+1) од.
  • літаків - 437 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 907 (+2) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 409 204 (+2 003) од.
  • крилаті ракети - 4 906 (+7) од.
  • кораблі / катери - 34 (+1) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 120 307 (+445) од.
  • спеціальна техніка - 4 420 (+4) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (21528) Генштаб ЗС (8657) ліквідація (4830)
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Топ коментарі
+4
От і "кораблик" додався... Гарно "хряснули"... Мабуть, попали по "гарматному погребу" - бо борт, посередині корпусу, розвалений і вигорілий, до самої води... Піде на металолом...
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15.07.2026 06:54 Відповісти
+2
Це уже не факт що є сенс постити - рузкіе можуть втратити і 10 млн. Путін їм втюхав про "НАТО" "історичні землі" і "України нікада не сущаствавала ето наша земля".

Тому. чого чого а гумункулів в нього безкінечно.

БІДА В ТОМУ що наша влада поводиться так ніди і в нас теж хоча це категорично не так
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15.07.2026 06:54 Відповісти
+1
+1 470 кабздец - нове слово закабзонились
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15.07.2026 07:05 Відповісти

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