РФ выпустила 2 ракеты и 122 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 101 цель. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 15 июля российские захватчики запустили 2 ракеты и 122 ударных БПЛА по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

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Так, был зафиксирован запуск двух авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крым и 122 ударных БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 101 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Были зафиксированы попадания ракет и 18 ударных БПЛА в 19 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 7 точках.

Также около 7:00 оккупанты нанесли повторный авиационный удар по Одесской области.

В настоящее время атака захватчиков продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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