РФ випустила 2 ракети та 122 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 101 ціль. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 15 липня російські загарбники випустили 2 ракети та 122 ударних БпЛА по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, було зафіксовано пуск двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 122 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Також читайте: Рашисти вдарили по АЗС на Житомирщині: поранено двох людей (оновлено). ФОТО

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Було зафіксовано влучання ракет та 18 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Також близько 7:00 окупанти завдали повторного авіаційного удару по Одещині.

Наразі атака загарбників триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте: Армія РФ втрачає понад 400 солдатів за 1 км² на Донеччині, - Сирський