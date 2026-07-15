Россия атаковала портовую инфраструктуру в Николаевской области: раненный мужчина находится в тяжелом состоянии

Утром 15 июля войска РФ нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов типа"Shahed" по портовой инфраструктуре Николаевского района.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности об атаке

По данным ОГА, в результате атаки ранения получил 61-летний мужчина. Он госпитализирован, состояние - тяжелое.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 14 июля враг нанес удар из РСЗО по Очакову: 8 раненых, повреждены больница и дома.

В настоящее время шесть раненых находятся в больнице, один мужчина - в крайне тяжелом состоянии.

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