Россия атаковала портовую инфраструктуру в Николаевской области: раненный мужчина находится в тяжелом состоянии
Утром 15 июля войска РФ нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов типа"Shahed" по портовой инфраструктуре Николаевского района.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности об атаке
По данным ОГА, в результате атаки ранения получил 61-летний мужчина. Он госпитализирован, состояние - тяжелое.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 14 июля враг нанес удар из РСЗО по Очакову: 8 раненых, повреждены больница и дома.
- В настоящее время шесть раненых находятся в больнице, один мужчина - в крайне тяжелом состоянии.
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