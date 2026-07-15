РФ атакувала портову інфраструктуру на Миколаївщині: поранений чоловік у важкому стані

Вранці 15 липня війська РФ атакували ударними БпЛА типу "Shahed" портову інфраструктуру Миколаївського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі щодо атаки

За даними ОВА, внаслідок атаки поранення отримав 61-річний чоловік. Його госпіталізовано, стан - важкий.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 14 липня ворог вгатив із РСЗВ по Очакову: 8 поранених, пошкоджено лікарню та будинки.

Наразі 6 поранених у лікарні, один чоловік у вкрай важкому стані.

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