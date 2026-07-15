РФ атакувала портову інфраструктуру на Миколаївщині: поранений чоловік у важкому стані
Вранці 15 липня війська РФ атакували ударними БпЛА типу "Shahed" портову інфраструктуру Миколаївського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі щодо атаки
За даними ОВА, внаслідок атаки поранення отримав 61-річний чоловік. Його госпіталізовано, стан - важкий.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 14 липня ворог вгатив із РСЗВ по Очакову: 8 поранених, пошкоджено лікарню та будинки.
- Наразі 6 поранених у лікарні, один чоловік у вкрай важкому стані.
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