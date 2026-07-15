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Новини Обстріли Миколаївщини
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РФ атакувала портову інфраструктуру на Миколаївщині: поранений чоловік у важкому стані

Шахед над Миколаєвом

Вранці 15 липня війська РФ атакували ударними БпЛА типу "Shahed" портову інфраструктуру Миколаївського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі щодо атаки

За даними ОВА, внаслідок атаки поранення отримав 61-річний чоловік. Його госпіталізовано, стан - важкий.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Миколаївщини: атака "шахедів", пошкоджено транспортну інфраструктуру, є постраждалі

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 14 липня ворог вгатив із РСЗВ по Очакову: 8 поранених, пошкоджено лікарню та будинки.
  • Наразі 6 поранених у лікарні, один чоловік у вкрай важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили маму та 15-річну доньку на Миколаївщині: є поранені, зокрема дитина

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Миколаївська область (2496) порт (2192) Шахед (2330) Миколаївський район (232)
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