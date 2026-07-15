ЕС ввел санкции против руководства мордовской колонии, где пытали украинских пленных
Европейский Союз ввел санкции против руководства исправительной колонии № 10 в Мордовии, где незаконно удерживают и подвергают пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц. В санкционный список включили семерых должностных лиц российской пенитенциарной системы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Книга палачей украинского народа".
Кто попал под санкции
Под ограничения ЕС попали начальник колонии Александр Гнутов, его заместители Алексей Анашкин, Егор Аверкин, Александр Гришанин, Семен Кузнецов и Иван Вешкин, а также начальница медицинской части №13 Галина Мокшанова.
Все они были идентифицированы как лица, причастные к жестокому обращению с украинскими военнопленными и гражданскими лицами.
В колонии удерживались сотни украинцев
Отмечается, что в исправительной колонии № 10 содержались сотни украинских военнопленных и гражданских лиц, захваченных на временно оккупированных территориях.
Бывшие пленники сообщали о систематических пытках, применении электрического тока, жестоких избиениях, удержании в стрессовых позах, сексуальном насилии, инсценировке казней и неоказании медицинской помощи.
Гражданских украинцев содержали без суда и без какого-либо определённого правового статуса.
Также сообщается, что охранник колонии Руслан Холботин и фельдшер Илья Сорокин уже являются фигурантами уголовных дел о военных преступлениях.
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