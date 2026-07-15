ЕС ввел санкции против руководства мордовской колонии, где пытали украинских пленных

Европейский Союз ввел санкции против руководства исправительной колонии № 10 в Мордовии, где незаконно удерживают и подвергают пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц. В санкционный список включили семерых должностных лиц российской пенитенциарной системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Книга палачей украинского народа".

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Кто попал под санкции

Под ограничения ЕС попали начальник колонии Александр Гнутов, его заместители Алексей Анашкин, Егор Аверкин, Александр Гришанин, Семен Кузнецов и Иван Вешкин, а также начальница медицинской части №13 Галина Мокшанова.

Все они были идентифицированы как лица, причастные к жестокому обращению с украинскими военнопленными и гражданскими лицами.

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В колонии удерживались сотни украинцев

Отмечается, что в исправительной колонии № 10 содержались сотни украинских военнопленных и гражданских лиц, захваченных на временно оккупированных территориях.

Бывшие пленники сообщали о систематических пытках, применении электрического тока, жестоких избиениях, удержании в стрессовых позах, сексуальном насилии, инсценировке казней и неоказании медицинской помощи.

Гражданских украинцев содержали без суда и без какого-либо определённого правового статуса.

Также сообщается, что охранник колонии Руслан Холботин и фельдшер Илья Сорокин уже являются фигурантами уголовных дел о военных преступлениях.

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