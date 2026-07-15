ЄС запровадив санкції проти керівництва мордовської колонії, де катували українських полонених

Європейський Союз запровадив санкції проти керівництва виправної колонії №10 у Мордовії, де незаконно утримують і катують українських військовополонених та цивільних. До санкційного списку внесли сімох посадовців російської пенітенціарної системи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Книга катів українського народу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хто потрапив під санкції

Під обмеження ЄС потрапили начальник колонії Олександр Гнутов, його заступники Олексій Анашкін, Єгор Аверкін, Олександр Гришанін, Семен Кузнецов та Іван Вєшкін, а також начальниця медичної частини №13 Галина Мокшанова.

Усіх їх ідентифікували як осіб, причетних до жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними.

Читайте: Заочно повідомлнено про підозру двом тюремникам із Володимирської області РФ, які катували наших полонених

У колонії утримували сотні українців

Зазначається, що у виправній колонії №10 утримувалися сотні українських військовополонених і цивільних, захоплених на тимчасово окупованих територіях.

Колишні бранці повідомляли про систематичні катування, застосування електричного струму, жорстокі побиття, утримання у стресових позах, сексуальне насильство, інсценування страт та ненадання медичної допомоги.

Цивільних українців утримували без суду та без будь-якого визначеного правового статусу.

Також повідомляється, що охоронець колонії Руслан Холботін і фельдшер Ілля Сорокін уже є фігурантами кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозра воєнним злочинцям РФ: за сприяння ГУР встановлено ще двох катів українських військовополонених. ФОТО