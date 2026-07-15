ЄС запровадив санкції проти керівництва мордовської колонії, де катували українських полонених
Європейський Союз запровадив санкції проти керівництва виправної колонії №10 у Мордовії, де незаконно утримують і катують українських військовополонених та цивільних. До санкційного списку внесли сімох посадовців російської пенітенціарної системи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Книга катів українського народу.
Хто потрапив під санкції
Під обмеження ЄС потрапили начальник колонії Олександр Гнутов, його заступники Олексій Анашкін, Єгор Аверкін, Олександр Гришанін, Семен Кузнецов та Іван Вєшкін, а також начальниця медичної частини №13 Галина Мокшанова.
Усіх їх ідентифікували як осіб, причетних до жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними.
У колонії утримували сотні українців
Зазначається, що у виправній колонії №10 утримувалися сотні українських військовополонених і цивільних, захоплених на тимчасово окупованих територіях.
Колишні бранці повідомляли про систематичні катування, застосування електричного струму, жорстокі побиття, утримання у стресових позах, сексуальне насильство, інсценування страт та ненадання медичної допомоги.
Цивільних українців утримували без суду та без будь-якого визначеного правового статусу.
Також повідомляється, що охоронець колонії Руслан Холботін і фельдшер Ілля Сорокін уже є фігурантами кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів.
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